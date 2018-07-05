Против забывшего растаможить "Теслу" россиянина возбудили дело

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Россиянин, забывший растаможить свой электромобиль марки "Тесла" за $100 тысяч, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По ее данным, в декабре 2015 года на территорию РФ через Центральную акцизную таможню по процедуре временного ввоза был перемещен электромобиль Tesla Model S 90D.

"В установленный срок таможенная процедура временного ввоза не была завершена, транспортное средство за пределы территории РФ не вывезено. В связи с этим у лица, осуществившего ввоз транспортного средства, возникла обязанность по уплате таможенных платежей на сумму свыше 4,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Материалы проверки Юго-Западной транспортной прокуратуры были направлены в отделение дознания Центральной акцизной таможни. В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере).

Ведется расследование.