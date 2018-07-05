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Вице-президент РАН Козлов назвал дополнительную экспертизу школьных учебников надуманной

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российская академия наук (РАН) не согласна с выводами дополнительной экспертизы школьных учебников, заказанной Минобрнауки, заявил "Интерфаксу" вице-президент РАН Валерий Козлов.

"Мне кажется, оснований особо не было для направления этих учебников на дополнительную экспертизу. Потому что анализ, который потом провели мои коллеги из Академии наук, показывает, что там много замечаний надуманных, некоторые просто выглядят несерьезно. И я считаю, что здесь мы на ровном месте имеем проблему", - сказал Козлов агентству в четверг.

По его словам, министерству просвещения необходимо отказаться от "дополнительных экспертиз" и вернуться к порядку экспертизы на включение учебников в федеральный перечень, существовавшей прежде.

"Раньше министерство получало два экспертных заключения от наших ведущих академий наук - Академии наук и Академии образования (РАН и РАО - "ИФ"). Если обе были положительные, то учебник включался в федеральный перечень учебников. Если хотя бы одна рецензия, экспертиза была отрицательной, это был повод не включать. И все было ясно и понятно, никаких вопросов не было. Мне кажется, нужно вернуться к этим принципам, возможно, скорректировать их немного с учетом нынешней ситуации, но не более того", - отметил академик.

Экспертиза учебников

Федеральный перечень учебников был значительно сокращен в 2014 году, сейчас в нем около 1,3 тыс. книг и пособий. Глава Министерства просвещения Ольга Васильева осенью прошлого года заявляла, что и этого слишком много.

Тем не менее, в ходе подготовки нового перечня издательства подали документы на 1,8 тыс. изданий; каждый учебник прошел заказанную издательством экспертизу - к этой работе привлекалась и РАН. В Минобрнауки сочли, что такого исследования недостаточно, и все 1,8 тыс. книг в январе этого года отправились на дополнительную экспертизу.

Результаты дополнительной экспертизы, к которой привлекалась РАО, стали известны весной этого года - треть учебников ее не прошли: из 1117 заключений (меньше, чем учебников, поскольку многие пособия выпускаются сериями) положительными были только 781. Позиция Минобрнауки состояла в том, что качество учебников в России недостаточно, и экспертизы, которые проводятся за счет издательства, не всегда объективны.

Тем не менее, ряд издательств, чьи учебники могут не попасть в перечень, с подходом профильного ведомства не согласны - они считают, что министерство предвзято относится к их пособиям, многие из которых уже хорошо зарекомендовали себя в школах.

Минобрнауки в мае было разделено на два ведомства, вопросы формирования перечня учебников были переданы министерству просвещения, которое возглавила экс-министр образования и науки Ольга Васильева.

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Теги: РАН, Валерий Козлов.
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