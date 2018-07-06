Плановые взрывные работы испугали некоторых жителей Норильска

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Плановый взрыв произведен на карьере "Скальный" в пригороде Норильска, сообщили "Интерфаксу" в городской Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) в пятницу.

Взрывные работы вечером 5 июня вызвали беспокойство у некоторых жителей: столб дыма, который был виден из разных частей Норильска, активно обсуждали и комментировали в социальных сетях.

"Это плановые взрывные работы на карьере "Скальный", о которых жители различными способами были предупреждены, и через СМИ, и через различные системы оповещения, все в порядке, ничего страшно не происходит", - пояснили агентству в ЕДДС.

Карьер "Скальный" - площадка по добычи щебня рудника "Кайерканский" Заполярного филиала ГМК "Норильский никель". Основная технология добычи: буровзрывные работы.