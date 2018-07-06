Главные новости
В РоссииGoogle напомнил о правилах индексации документов после инцидента с "Яндексом"В миреУ берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристовВ РоссииГосдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутата
В России

Клещевой энцефалит подтвержден у троих жителей Хабаровского края

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Более пяти тысяч жителей Хабаровского края с начала 2018 года обратились в медучреждения региона с жалобами на укусы клещей, экстренную профилактику иммуноглобулином получили более 2,5 тыс. человек, сообщило правительство края.

"По данным на 5 июля, диагноз "клещевой вирусный энцефалит" лабораторно подтвержден у трех человек - у взрослого и двух детей. Еще два ребенка состоят на учете с подозрением на заболевание. На госпитализации в Детской краевой клинической больнице находится один ребенок", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего с начала года случаи присасывания клещей были зафиксированы в 17 из 19 муниципальных образований края. На зараженность вирусом энцефалита исследовано более двух тысяч клещей, у 30 экземпляров вирус был найден.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Хабаровский край, энцефалит
В России
Google напомнил о правилах индексации документов после инцидента с "Яндексом"Google напомнил о правилах индексации документов после инцидента с "Яндексом"
Накануне вечером в выдаче российского поисковика появились гугл-документы, похожие на персональные данныеПодробнее
 Защита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн генералу ФеоктистовуЗащита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн генералу Феоктистову
По мнению адвокатов, на заседании "не было установлено, что денежные средства принадлежали Феоктистову"Подробнее
 Госдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутатаГосдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутата
Данные приводятся по итогам шести месяцев 2018 годаПодробнее
 "Яндекс" несколько часов показывал документы Google Docs в поисковой выдаче"Яндекс" несколько часов показывал документы Google Docs в поисковой выдаче
По поиску можно было просмотреть документы с низким уровнем приватности - доступные для всех, у кого есть ссылкаПодробнее
Госдума позволит пускать родственников пациентов в реанимациюГосдума позволит пускать родственников пациентов в реанимацию
Сейчас допуск родных в реанимацию - не обязанность больниц, а жест доброй воли со стороны главврачаПодробнее
 Глава "Натали Турс" заявил о вымогательстве денег у клиентов в ТурцииГлава "Натали Турс" заявил о вымогательстве денег у клиентов в Турции
По словам Воробьева, подобные проблемы возникли у 150 человекПодробнее
 Первый вице-премьер Дагестана уволенПервый вице-премьер Дагестана уволен
В его доме и кабинете проходят обыскиПодробнее
 В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной на ЧМ-2018В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной на ЧМ-2018
Возможной датой выходного в комитете Госдумы по физкультуре и спорту назвали 16 июля, отметив, что это решение находится в компетенции главы государстваПодробнее
 Суд отменил арест топ-менеджера "Роснано" за хищение 200 млн рублейСуд отменил арест топ-менеджера "Роснано" за хищение 200 млн рублей
Ранее Андрея Горькова арестовывали за злоупотребление полномочиями с ущербом более чем в 700 млн рублейПодробнее
 В "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные турыВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные туры
В компании объяснили решение отказом партнеров от сотрудничестваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииGoogle напомнил о правилах индексации документов после инцидента с "Яндексом"В миреУ берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристовВ РоссииГосдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутатаЭкономика"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2В миреВ МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушениеСпортРоссийские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМ

Парламенты России и США попробуют возобновить совместные заседания

Клещевой энцефалит подтвержден у троих жителей Хабаровского края

Пожар в жилом здании на Пятницкой улице в Москве потушен

Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов

Совбез ООН не выработал заявление для прессы по итогам консультаций по Сирии

Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы составляет 400 кв.м.

Плановые взрывные работы испугали некоторых жителей Норильска

Около 20 человек эвакуировано из жилого дома в Москве

Правящая коалиция ФРГ смогла прийти к соглашению по миграционной политике

Правящая коалиция ФРГ смогла прийти к соглашению по миграционной политикеБез договоренностей с другими странами министр внутренних дел отказался бы пускать мигрантов на территорию Германии Подробнее

Белый дом не исключил конкретных соглашений на встрече Трампа и Путина

Бастрыкин обсудил вопросы международного розыска с главой Интерпола

Германия выдала ордер на арест тунисца по подозрению в помощи террористу Амри

В Мексике произошло несколько взрывов на заводе фейерверков

Папуа-Новая Гвинея отозвала признание независимости Косова

В Италии предложили снять оружейное эмбарго с Ливии в связи с нелегальной миграцией

Тель-Авив пригрозил сирийской армии превентивным ударом

Израиль опасается входа сирийцев в демилитаризованную зону ООН на Голанских высотах Подробнее

МТС увеличила долю в МТС-банке до 55%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru