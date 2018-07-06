Клещевой энцефалит подтвержден у троих жителей Хабаровского края

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Более пяти тысяч жителей Хабаровского края с начала 2018 года обратились в медучреждения региона с жалобами на укусы клещей, экстренную профилактику иммуноглобулином получили более 2,5 тыс. человек, сообщило правительство края.

"По данным на 5 июля, диагноз "клещевой вирусный энцефалит" лабораторно подтвержден у трех человек - у взрослого и двух детей. Еще два ребенка состоят на учете с подозрением на заболевание. На госпитализации в Детской краевой клинической больнице находится один ребенок", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего с начала года случаи присасывания клещей были зафиксированы в 17 из 19 муниципальных образований края. На зараженность вирусом энцефалита исследовано более двух тысяч клещей, у 30 экземпляров вирус был найден.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы.