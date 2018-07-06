Три человека погибли в ДТП с двумя с фурами в Челябинской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли на трассе М-5 в Челябинской области при столкновении автомобилей ночью в пятницу. Об этом сообщает на своей странице в фейсбуке министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

"Сегодня пришла печальная новость, что на ФАД М-5 1592 км, произошло столкновение двух машин, в результате которого погибло трое взрослых человек", - отмечает министр.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что в смертельное ДТП вблизи Аши попали водитель и двое пассажиров "Тойоты".

"Водитель, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. После удара машину отбросило на другую полосу, там в нее въехала фура, которую водитель пытался обогнать. Иномарка загорелась, погибли все трое находившихся в ней людей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального ГУ МВД агентству уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.