Касперский заявил о необходимости госрегулирования интернета вещей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил о необходимости государственного регулирования распространения технологий "интернета вещей".

"Чем меньше компания тратит на безопасность, которая делает IOT, тем быстрее она выходит на рынок и тем дешевле будут ее устройства. То есть чем меньше тратится на безопасность, тем ближе победа на рынке", - заявил он на Международном конгрессе по кибербезопасности.

"Как с этим бороться - у меня только один ответ - государственным регулированием. Государство должно сказать, что есть такие стандарты, по которым должны продаваться IOT на данной территории. Это примерно как контроль фармацевтики - она под строгим регулированием. Примерно то же самое должно быть в IOT", - сказал Касперский.

Ранее интернет-индустрия уже выступала с инициативой регулирования IOT. В частности, Институт развития интернета (ИРИ) в 2016 году включил в стратегию развития интернета дорожную карту "Интернет+Город", которая предусматривала создание нормативной правовой базы для IOT и индустриального интернета. В полном объеме эти планы реализованы не были.

Закон КИИ

В то же время в РФ был подготовлен и принят закон о критической информационной инфраструктуре (КИИ), который вступил в силу в начале 2018 года. Этот закон предусматривает подключение объектов КИИ к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Также в законе оговаривается категорирование объектов КИИ, предъявление к ним, в зависимости от категории, соответствующих требований по обеспечению информационной безопасности. Причем за невыполнение таких требований предполагается вводить ответственность для владельцев и руководителей объектов КИИ, в том числе уголовную.

Обещание Медведева

В свою очередь председатель правительства Дмитрий Медведев осенью прошлого года заявлял, что государство не собирается развивать цифровую экономику директивным способом, напротив, оно намерено менять подходы к госуправлению и правовому регулированию с учетом процесса цифровизации.

"Мы не собираемся все делать директивным способом. В конце концов, цифровизация - вопрос конкурентоспособности самого бизнеса", - говорил Медведев.

При этом он пообещал, что государство будет развивать соответствующую инфраструктуру, создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций высокотехнологичных компаний, для работы венчурных фондов, которые готовы поддерживать российские стартапы.

Также, Медведев отмечал, что по мере развития интернета вещей возникает вопрос, готовы ли мы, чтобы наша критическая инфраструктура и повседневная жизнь людей контролировались извне, за счет использования зарубежных цифровых платформ.