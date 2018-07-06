В Кремле пообещали рассмотреть просьбу о льготах для добровольцев в Сирии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае поступления в Кремль обращения ветеранских организаций о присвоении воюющим в Сирии добровольцам льгот, оно будет рассмотрено.

"Безусловно, если такое обращение по официальным каналам поступит, оно будет направлено в министерство обороны для проработки и выработки каких-то основополагающих подходов", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, связанный с сообщениями о том, что в четверг ветеранская организация направила обращение к российским властям с просьбой предоставить людям, которые воюют в Сирии в гражданском статусе и которых называют добровольцами, официальный статус, дающий им право, в том числе, на льготы.