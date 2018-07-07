Источник сообщил о характеристиках нового российского "летающего радара"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В России проводятся активные испытания новейшего самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-100, сообщил информированный источник.

По его словам, одно из главных достоинств комплекса - его радиопрозрачность.

"Были созданы и отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров", - сказал источник.

"Ни один в мире комплекс не обладает такими возможностями. По сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей, увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных (надводных) объектов, выдача и скорость обработки всей информации", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что А-100 сможет наводить на цели во всем диапазоне скоростей и высот в условиях наличия помех.