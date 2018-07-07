Источник сообщил о характеристиках нового российского "летающего радара"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В России проводятся активные испытания новейшего самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-100, сообщил информированный источник.
По его словам, одно из главных достоинств комплекса - его радиопрозрачность.
"Были созданы и отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров", - сказал источник.
"Ни один в мире комплекс не обладает такими возможностями. По сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей, увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных (надводных) объектов, выдача и скорость обработки всей информации", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что А-100 сможет наводить на цели во всем диапазоне скоростей и высот в условиях наличия помех.
Ранее сообщалось, что самолет ДРЛО А-100 совершил первый полет в ноябре 2017 года с аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им.Г.М.Бериева (входит в ОАК).
Все радиотехническое оборудование А-100 создано Федеральным научно-производственным центром АО"Концерн Вега" (входит в госкорпорацию "Ростех"). В работе над проектом участвует широкая кооперация предприятий отечественной промышленности при поддержке ведущих научных центров Российской академии наук.
По данным специализированного журнала "Воздушно-космический рубеж", РЛС самолета А-100 способна сопровождать до 300 целей на расстоянии 650 км и управлять 30 истребителями. При этом самолет ДРЛО может находиться в воздухе до шести часов на расстоянии 1000 км от своей базы.