Задержан инкассатор, похитивший 10 млн рублей у столичного банка

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали инкассатора, укравшего 10 млн рублей из отделения банка в Москве в минувший понедельник, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан в Подмосковье",- сказал собеседник агентства.

По его словам, также у задержанного обнаружено и изъято табельное оружие и патроны к нему.

В понедельник 2 июля осведомлённый источник сообщил агентству, что полиция Москвы разыскивает инкассатора, похитившего 10 млн рублей, принадлежащих одному из крупных банков.