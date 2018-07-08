Зарегистрированы кандидаты в губернаторы Подмосковья от "эсеров" и "Партии Роста"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Игорь Чистюхин и Борис Надеждин, выдвинутые "Справедливой Россией" и "Партией Роста", зарегистрированы в качестве кандидатов в губернаторы Московской области, передает корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее решение принято Избирательной комиссией Московской области в ходе заседания.

Кроме того, Мособлизбирком принял решение уведомить кандидатов на должность губернатора Московской области от партий "Яблоко", "Родина", ПАРНАС и "Коммунисты России" Николая Дижура, Максима Шингаркина, Алексея Дуленкова и Владимира Рязанова об отсутствии документов, предоставление которых необходимо для регистрации.

Прием документов для регистрации кандидатов на пост губернатора Подмосковья завершился 5 июля в 18:00. Необходимый пакет документов к этому моменту сдали представители шести избирательных объединений. В их числе: Андрей Воробьев от "Единой России", Борис Надеждин от "Партии Роста", Игорь Чистюхин от "Справедливой России", Лилия Белова от "Альянса Зеленых", Константин Черемисов от КПРФ и Кирилл Жигарев от ЛДПР.

Полный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля.