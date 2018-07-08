Пассажир рейса Москва - Екатеринбург устроил дебош на борту самолета

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пассажир рейса "Москва-Екатеринбург" заплатит штраф за вызывающее поведение и нецензурную брань во время полета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В воскресенье в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург) от сотрудников одной из авиакомпаний поступило сообщение, что к борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Москва-Екатеринбург", требуется наряд полиции. К приземлившемуся самолету прибыли сотрудники транспортной полиции. Они доставили в дежурную часть одного из пассажиров, который во время перелета вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью", - отметила Волк.

По ее словам, нарушитель привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Это влечет наложение штрафа от 500 по 1000 рублей.

Ранее представитель пресс-службы "Уральских авиалиний" сообщил "Интерфаксу", что полиция задержала в аэропорту "Кольцово" пьяного пассажира, летевшего рейсом "Москва - Екатеринбург".

"Пассажир был в состоянии алкогольного опьянения. Распивал спиртные напитки и не реагировал на замечания бортпроводников", - рассказал собеседник агентства.