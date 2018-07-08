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Житель Прикамья 10 лет проведет в колонии за вырубку леса

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Соликамский городской суд Пермского края вынес обвинительный приговор местному жителю за незаконную рубку леса с ущербом в 35 млн рублей, сообщается в пресс-релизе региональной прокуратуры.

Суд установил, что с 2016 по 2017 год обвиняемый вместе со своим подельником нанял две бригады для рубки леса в Соликамском лесничестве.

В результате введенные в заблуждение рабочие по указанию своих начальников незаконно вырубили более 3,5 тыс. кубометров ели, пихты и сосны. Ущерб лесному фонду превысил 35 млн рублей.

Суд признал одного из обвиняемых виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей.

Кроме того, суд лишил подсудимого права в течение трех лет заниматься заготовкой и переработкой древесины. Гражданский иск лесничества о возмещении суммы причиненного вреда удовлетворен в полном объеме.

Сообщник осужденного в настоящее время находится в международном розыске.

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