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Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП пяти машин и мотоцикла под Симферополем

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли и еще трое пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей и мотоцикла вечером в минувшее воскресенье в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник пресс-службы главного управления МВД по республике.

"Погибли три человека, среди погибших один ребенок - девочка, девять лет. Еще трое госпитализированы в больницу в Симферополе", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба республиканского управления МЧС сообщила, что авария случилась примерно в 21:30 на трассе Симферополь - Харьков, возле села Новоандреевка.

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Теги: Крым, Симферополь
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