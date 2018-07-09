Отставной офицер ВМФ осужден за кражу миномета у военных, доспехов у реконструкторов и стрельбу по людям

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Красногвардейский суд Санкт-Петербурга вынес приговор отставному офицеру ВМФ Александру Кушнареву, обвинявшемуся в краже миномета из хранилища военного полигона, изготовлении взрывчатки и краже доспехов у патриотического клуба, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил Кушнареву наказание в виде 10 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, 6 февраля 2017 года Кушнарев украл с технической территории хранилища Ржевского артиллерийского полигона 82-миллиметровый миномет 2Б14-1 стоимостью 760 тыс. рублей.

В конце мая - начале июня 2017 года мужчина проник в помещение межрегиональной патриотической молодежной общественной организации "Валькирия" и тайно вынес оттуда обмундирование для исторических реконструкций на сумму более 90 тыс. рублей.

Кроме того, как выяснило следствие, в начале августа того же года Кушнарев в гаражном массиве угрожал окружающим охотничьим ружьем и несколько раз выстрелил в сторону людей. Также в этот период он изготовил самодельную осколочную мину-ловушку с поражающими элементами и хранил ее в гараже до момента изъятия полицейскими.