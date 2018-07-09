"Ростех" представил на "Иннопроме" светофор с пробками и погодой

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Ростех" продемонстрировал на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге первый светофор на светодиодных экранах, сообщается на сайте "Ростеха".

По данным госкорпорации, помимо основных функций светофор транслирует данные о пробках, погоде и дорожной ситуации. Устройство адаптируется к реальным условиям и программируется удаленно с центрального городского пункта управления дорожным движением.

"Данные о погоде и пробках выводятся на светодиодный экран в соответствии с временем суток совместно с основным сигналом, запрещающим или разрешающим движение автотранспорта. Первые устройства протестирует Москва, после чего начнутся поставки в регионы", - приводятся в сообщении слова директора по коммуникациям госкорпорации "Ростех" Екатерины Барановой.

В составе корпорации разработку ведет Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), входящий в холдинг "Швабе".

"Это новейшая транспортная система, которая с началом своего применения даст ощутимые результаты. Оптимизируется трафик, повысится уровень безопасности и удовлетворенность жителей городской средой. При этом важно, что заметно сократится потребление электроэнергии за счет светодиодов, на которых основана работа светофора", - добавил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Светофор производится в рамках реализации экосистемного проекта "Умный город". На "Иннопроме" представлен предсерийный образец, который в рамках экспозиции работает в штатном режиме.

В распоряжение российских городов устройство поступит уже в 2019 году.