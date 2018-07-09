Снаряд с ипритом столетней давности обезвредили в Поморье

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Взрывотехники центра гражданской защиты Архангельской области и химики службы спасения обезвредили в лесном массиве Виноградовского района боевой заряд с ипритом столетней давности, сообщает региональное МЧС в понедельник.

"Находка была идентифицирована как артиллерийский снаряд английского производства калибра 83,8 мм времен интервенции. Боеприпас представлял не только опасность взрыва, но и поражения химикатами. Он был начинен ипритом - боевым отравляющим веществом кожно-нарывного действия, которое применялось в обеих мировых войнах. За сто лет, проведенные в тайге, снаряд не потерял свои боевые качества", - говорится в сообщении.

Ввиду опасности транспортировки химический снаряд было решено подорвать на месте обнаружения. Химики дегазировали местность до и после подрыва.

Спасатели предупреждают, что обнаружить боеприпасы можно чаще всего в Плесецком и Виноградовском районах Поморья, где шли бои против интервентов в 1918-1919 гг. Ржавые боеприпасы, тем более неразорвавшиеся, но прошедшие через ствол орудия, могут взорваться даже от незначительного воздействия.