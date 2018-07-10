Российские военнослужащие в Армении получили модернизированные МиГ-29

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Два многоцелевых легких фронтовых истребителей четвертого поколения МиГ-29 поступили в российскую авиационную базу Эребуни Южного военного округа в Армении, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"Самолеты МиГ-29, поставляемые после модернизации в российскую авиационную военную базу, позволяют надежно защищать воздушные рубежи в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ и регулярно выполнять учебные полеты, по нормативам программы боевой подготовки соединения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что инженеры соединения в течение месяца проведут сборку самолетов и введут их в строй, после чего на аэродроме будут выделены специально оборудованные стоянки.