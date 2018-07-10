В Приморье уволят медиков, из-за которых пациент в Приморье ночью не мог попасть в травмпункт

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Руководство Находкинской городской больницы в Приморье накажет медработников, из-за которых нуждавшийся в помощи пациент ночью не смог попасть в круглосуточный травмпункт, сообщается на сайте медучреждения.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, где видно, как люди пытаются попасть в круглосуточный травмпункт, чтобы остановить кровотечение после травмы, они стучат и звонят в закрытую дверь, однако им никто не открывает. Автор ролика рассказывает, что после они обратились в приемное отделение больницы, но там им не оказали помощь, а посоветовали попробовать еще раз постучать в запертую дверь травмпункта.

По факту случившегося руководство больницы провело служебное расследование, были изучены записи камер видеонаблюдения, взяты объяснительные у дежурных медиков.

"Заведующий травмпунктом освобожден от занимаемой должности. Подготовлен приказ от увольнении врача, дежурившего в ночь на 6 июля (дата, когда произошел инцидент - ИФ). Заведующей приемным отделением, медсестре и врачу, дежурившим в указанное время в приемном покое, вынесены дисциплинарные взыскания", - говорится в сообщении больницы.

Руководителям подразделений также напомнили о том, что недопустимо ограничивать доступ пациентов в травмпункт ночью, а также равнодушно к ним относиться.