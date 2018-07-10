Полковник Захарченко пожаловался в суде, что к нему не допускают врачей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Арестованный экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко заявил в суде, что ему не разрешают встречи с врачами.

"За все время, пока я писал ходатайства, чтобы ко мне пустили врачей - мне не дали ни одного разрешения", - заявил Захарченко в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на продлении его ареста до 8 августа.

По мнению полковника, его удерживают под стражей для оказания давления. По то же причине, считает экс-полицейский, к нему не допускают врачей.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Д.Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время расследование трех эпизодов инкриминируемых полковнику преступлений закончено. В конце июня он завершил ознакомление с материалами дела.