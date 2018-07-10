Гендиректора российско-белорусского "Брянсксельмаша" задержали за дачу взятки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор белорусско-российского СП "Брянсксельмаш" Валерий Сулеев задержан в Белоруссии по делу о коррупции на Гомельском заводе литья и нормалей, сообщил официальный представитель Следственного комитета страны Юлию Гончарову.

На сайте ведомства размещена информация о том, что "следственное управление УСК по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела о получении взятки в размере 1 млн российских рублей заместителем директора и бывшим начальником отдела ОАО "Гомельский завод литья и нормалей". "С поличным были задержаны взяткополучатели и взяткодатель - генеральный директор белорусско-российского предприятия, 54-летний гражданин Белоруссии", - говорится в сообщении.

На уточняющий вопрос, Гончарова подтвердила, что задержан Сулеев.

Согласно материалам уголовного дела, заместитель генерального директора ОАО "ГЗЛиН" совместно с начальником отдела организовал закупку у одного из постоянных поставщиков комплектующих для нужд завода. За благоприятное решение вопроса, входящего в их компетенцию, генеральный директор предприятия-поставщика передал им в качестве взятки 1 млн российских рублей.