Грудинин отдал Жириновскому проспоренные 100 килограмм клубники

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил выигранные в споре с Павлом Грудининым 100 килограмм клубники.

Политики поспорили на то, кто победит в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Жириновский ставил на победу Бельгии, а Грудинин - на Бразилию.

"Я ставил на победу Бельгии над Бразилией и Павел Грудинин проиграл нам сто килограммов клубники. Вчера она была доставлена, и мы раздали аппарату Госдумы", - сказал Жириновский журналистам во вторник.

Он тут же поинтересовался, раздали ли представителям СМИ, работающим в Госдуме, клубнику. Жириновский также попросил помощников принести клубнику желающим. "Это настоящая, последняя подмосковная клубника. Нам не жалко, не мы ж покупали, бесплатно досталась. Но мы выиграли, Грудинин проиграл, он ставил на Бразилию", — отметил Жириновский.

Клубнику позже действительно принесли в зал для работы аккредитованных в Госдуме журналистов.

Матч Бразилия-Бельгия в 1/4 финале Чемпионата мира по футболу состоялся 6 июля и завершился победой бельгийцев 2-1.