Десять с лишним жителей Барнаула отравились роллами "Японский бох"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Девять жителей Барнаула госпитализированы с инфекцией после употребления роллов, заказанных в службе доставки японской еды, еще несколько человек проходят лечение амбулаторно, сообщили во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора РФ.

"Среди жителей Барнаула с 4 по 6 июля зарегистрировано 15 случаев инфекционного гастроэнтерита (в том числе у двух детей 12 лет и 17 лет), связанных с употреблением роллов. Из числа заболевших госпитализированы в инфекционные отделения девять человек, проходят лечение амбулаторно - шесть человек. Состояние заболевших средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все заболевшие употребляли роллы, приобретенные 1 июля в службе доставки еды "Японский бох". При этом с 5 июля бизнесмен, владеющий предприятием, самостоятельно прекратил деятельность и представил договор о расторжении аренды.

Однако в дальнейшем он продолжил свою деятельность по продаже роллов. "На предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности по оказанию услуг общественного питания. Деятельность предприятия приостановлена. Материалы дела направлены в суд для принятия окончательного решения", - подчеркивается в пресс-релизе.

Позже стало известно, что следователи в Алтайском крае начали проверку из-зи массового отравления роллами .

"Следователями организовано проведение доследственной проверки по сообщению об обращении за медицинской помощью нескольких человек после употребления роллов. В социальных сетях размещено сообщение о том, что в начале июля 2018 года после употребления роллов несколько жителей обратились за медицинской помощью. В настоящее время имеются данные о госпитализации 15 человек", - сказали в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ.