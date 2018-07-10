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Законопроект об уменьшении неустойки за задержку алиментов прошел второе чтение в ГД

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об уменьшении размера неустойки за несвоевременную уплату алиментов с учетом материального и семейного положения алиментщика.

Законопроектом предлагается наделить суд следующими полномочиями: уменьшить размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов с учетом материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов.

Кроме того, согласно законопроекту, суд сможет полностью или частично освободить алиментщика от уплаты задолженности по ним или по неустойке, если алименты не были уплачены в связи с болезнью или по другим уважительным причинам, а материальное и семейное положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность.

Суд также наделяется полномочиями снизить размер неустойки, подлежащей выплате алиментщиком, при образовании задолженности по алиментам по вине этого лица.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ), а также Галина Данчикова ("Единая Россия").

Плетнева, комментируя инициативу, отметила, что инициатива не отменяет уплату алиментов, а лишь предусматривает возможность уменьшить размер неустойки за несвоевременную уплату, которая "порой составляет миллионы, что не позволяет человеку их выплатить". Она также призвала учитывать, что и в новых семьях алиментщиков "тоже есть дети".

Законопроект получил положительный отзыв правительства и регионов.

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Теги: Госдума, алименты
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