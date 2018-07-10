Жительницу Челябинска убило молнией во время похода по реке Клязьма

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Туристка из Челябинска погибла от удара молнии во время похода вдоль реки Клязьма в Волгоградской области.

О трагических событиях рассказал на своей странице в фейсбуке один из участников тургруппы Денис Брежнев.

По его словам, группа из шести человек отправилась в поход на Клязьму в минувшие выходные. На ночевку остановились между Покровом и деревней Дубровка. Утром в воскресенье начался дождь, и ребята решили переждать его под деревьями, а некоторые спрятались в палатку.

"Спустя некоторое время в палатке раздался хлопок, и я увидел дым. Понял, что в палатку ударила молния. Через несколько секунд подбежала Алиса, сказала, что с Варей что-то случилось", - описывает события автор поста.

Выбежав из палатки, ребята обнаружили девушку без сознания, до приезда скорой помощи они самостоятельно пытались ее реанимировать, делая искусственное дыхание и массаж сердца. Затем попытки спасти девушку продолжили медики, но вскоре констатировали смерть.