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В Забайкалье подтопило более 200 домов и дороги к 12 населенным пунктам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае во время паводка подтоплено, по предварительным подсчетам, 212 домов, и эта цифра будет увеличиваться, сообщает пресс-служба главы региона.

"Через 2-3 дня мы назовем точное количество", - приводит пресс-служба слова первого вице-премьера правительства Забайкальского края Александра Кулакова.

По его словам, наиболее сложной ситуация остается в Тунгокоченском районе, где разрушены мосты и нет транспортного сообщения с населенными пунктами.

"Всего в районах края нет автомобильного сообщения с 12 населенными пунктами, половина из них - в Тунгокоченском районе. Сегодня в зону бедствия уже направлен самолет санитарной авиации, на котором вывезли из сел, отрезанных от транспортного сообщения, трех рожениц. Вторым бортом вывезли людей по медицинским показаниям. Завтра также будут организованы рейсы в Верх-Усугли и в Тунгокочен", - сообщил Кулаков.

По его информации, взлетная полоса освобождена от воды, поэтому можно осуществлять транспортное сообщение с Тунгокоченским районом по воздуху.

"Завтра вертолетом Ми-8 направим в район сотрудников ОАО "Ростелеком" для восстановления связи. Люди испытывают затруднения в получении пенсий, поскольку она перечисляется на карты, а связь не работает. Завтра мы совершим по всем населенным пунктам Тунгокоченского района повторный облет и соберем уточненную информацию по повреждениям дорог и мостов", - сказал А.Кулаков.

По его данным, что людей, получивших травмы при наводнении, не зарегистрировано.

Сложная ситуация сохраняется в Чите, где разбушевалась река Чита. Городским властям предложено перекрыть в ночное время движение по мосту в районе Пожарки и разрешить проезд только спецтранспорту. Вода уже захлестывает несущие опоры, и длительное ее воздействие может привести к повреждениям.

"Ситуация не стала неожиданностью, еще на прошлой неделе правительство края выпустило распоряжение о режиме повышенной готовности, но никто не может предсказать, до какого уровня поднимется вода. В пострадавших районах созданы комиссии по оценке ущерба, после спада воды муниципалитетами будет посчитан ущерб, понесенный гражданами, это в первую очередь касается жилья. Готовятся списки, которые будут представлены в министерство труда и социальной защиты населения края на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. До конца недели списки будут поданы, а выплата проведена в течение двух рабочих дней", - подытожил первый вице-премьер.

Из бюджета Забайкальского края выделено на восстановительные работы и выплату компенсации 53,3 млн рублей.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова во вторник на заседании региональной комиссии по ЧС сообщила, что ситуация находится под системным контролем всех ведомств и служб, отвечающих за безопасность и здоровье людей, а необходимые меры принимаются своевременно.

"Никаких поводов для паники, нагнетания страстей абсолютно нет. Ситуация контролируется серьезно, в плановом порядке, все, кто обязан разрешать ситуацию, участвуют в этом процессе, полностью и профессионально исполняют свои обязанности. Необходимый запас лекарственных средств, продуктов питания, питьевой воды имеется. Пункты временного размещения оборудованы как по краю, так и в городе Чите. При необходимости и возникающих рисках люди немедленно эвакуируются", - подчеркнула глава региона.

Она также обратилась к забайкальцам с просьбой не принимать на веру и не распространять слухи, сеющие панические настроения.

"Мы готовы оперативно реагировать. Вчера, буквально на моих глазах, совершенно внезапно, хотя и были накануне предупреждения, начался подъем уровня воды Чита. Это происходит мгновенно. Но отработали оперативно: подъехали специалисты Росгвардии с необходимыми плавательными средствами, уже созданы пункты временного размещения, продумано питание детей. При возникновении подобных ситуаций мы просим обращаться немедленно. Добавлю, что все телефоны доступны, мы готовы с каждым жителем точечно и предметно отрабатывать", - заявила Жданова.

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