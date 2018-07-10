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"Фонд Тимура Исламова" из Татарстана включили в реестр НКО-иноагентов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Татарская благотворительная организация "Фонд Тимура Исламова" пополнила реестр НКО-иноагентов, сообщает во вторник Минюст РФ.

"10 июля 2018 г. Минюст России включил Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан (фонд Тимура Исламова) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Республике Татарстан внеплановой документарной проверки.

Как сообщается в социальных сетях фонда, он "осуществляет проекты и программы направленные на улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ и социальную помощь наркозависимым, освободившимся из мест лишения свободы, секс-работницам и т.д.".

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