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На Кубани загорелся зерновой склад на площади 1,5 тыс. кв. м

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Неэксплуатируемый зерновой склад загорелся во вторник вечером в Краснодарском крае, возле железнодорожной станции Северская, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"В 17:48 по Москве поступило сообщение о возгорании складского помещения не эксплуатируемого зерноприемника по улице Вокзальная станицы Северская. Из Краснодара к месту пожара направлен пожарный поезд", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Огонь тушат более 70 пожарных, задействованы 25 единиц техники.

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Теги: Краснодарский край
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