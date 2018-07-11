Житель Владивостока, задержанный на митинге оппозиции, отсудил у полиции 53 тыс. рублей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд взыскал с органов МВД в пользу жителя Владивостока 53 тысячи рублей за незаконное задержание на антикоррупционном митинге, организованном сторонниками оппозиционера Алексея Навального 12 июня прошлого года.

"Суд полностью удовлетворил наши требования по взысканию судебных издержек в размере 50 тыс. руб., а также 3 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, признав, что к моему подзащитному применяли грубую физическую силу, а также против его воли удерживали в отделе полиции", - заявил агентству "Интерфакс" адвокат мужчины Максим Чихунов.

Он пояснил, что 12 июня прошлого года полицейские задержали 59-летнего подзащитного на антикоррупционном митинге, на него возбудили два административных дела за неповиновение сотрудникам полиции и нарушение порядка проведения митинга. Суд эти административные дела прекратил за отсутствием состава правонарушения.

"После мы обратились в Ленинский районный суд с заявлением о взыскании морального вреда в размере 50 тыс. руб. и 50 тыс. руб. судебных издержек", - пояснил адвокат.

Районный суд в возмещении морального вреда отказал, а выплату судебных издержек сократил до 35 тыс. руб.

"Мой подзащитный с этим решением согласился, однако органы полиции обжаловали его в краевом суде, который принял решение о взыскании в общей сложности 53 тыс. руб.", - пояснил адвокат.