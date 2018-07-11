Минкомсвязи предложило сократить трафик рунета, маршрутизируемый через иностранные серверы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минкомсвязи внесло в правительство РФ проект национальной программы "Цифровая экономика" до 2024 года, предусматривающий, в частности, более жесткие требования к информационной безопасности, пишет "Коммерсантъ".

Так, в Минкомсвязи предлагают сократить долю внутрисетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, до 5% к 2024 году. В утвержденном в январе 2018 года плане предусматривалось сокращение до 10%, отмечает газета.

Проект нацпрограммы также включает предложения по созданию устойчивой и безопасной ИКТ-инфраструктуры для высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, по переходу госорганов на отечественное ПО, по усилению мер информационной безопасности. Кроме того, предусматривается, что к пяти основным направлениям действующей программы добавятся "Цифровое государственное управление", "Экосистема поддержки проектов цифровой экономики" и "Цифровое пространство ЕАЭС",

Проект также предполагает цифровую трансформацию в энергетике, строительстве, здравоохранении, промышленности, образовании, сельском и городском хозяйстве, а также на транспорте.