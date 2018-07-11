Законопроект о тюремном наказании за распространение фейка получил поддержку комитета Думы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении поправки в КоАП и УК, вводящие наказание в виде значительных штрафов или тюремного заключения за неисполнение требований о прекращении распространения ложной информации или об опровержении ранее распространенной информации.

Так, поправки в КоАП предусматривают различную ответственность за неисполнение требования о прекращении распространения информации или об опровержении ранее распространенной информации в зависимости от того, сколько раз это происходит. В первый раз нарушителю грозит штраф до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для организаций до 200 тысяч рублей.

Игнорирование решения суда после привлечения к административной ответственности повлечет повторное привлечение к административной ответственности с максимальным наказанием для граждан в виде административного ареста до 10 суток или обязательных работ до 120 часов, для должностных лиц - ареста до 15 суток или обязательных работ до 200 часов и для организаций - штрафа до 200 тысяч рублей.

Поправки в Уголовный кодекс предлагают установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности за то же нарушение.

Наказание в этом случае составит либо штраф в размере до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Законопроект предусматривает и наказание для представителей власти, государственных служащих, муниципальных служащих, а также служащих государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.

Подобное наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Предлагаемые виды наказаний позволят обеспечить конституционное требование справедливости - учет характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного (статья 6 Уголовного кодекса РФ), говорится в проекте закона. Авторами данных инициатив выступили депутаты фракции "Единая Россия" Александр Грибов, Сергей Боярский и Дмитрий Вяткин, а также член фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.