Госдума не поддержала законопроект о гендерном равенстве

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду отклонила во втором чтении законопроект 2003 года о гендерном равенстве. Инициатива был внесена на рассмотрение нижней палаты парламента РФ в ту пору депутатами Госдумы Вячеславом Володиным, Олегом Морозовым, Екатериной Лаховой и Геннадием Райковым.

Комментируя ее, спикер Госдумы Володин ранее обратил внимание журналистов, что данный законопроект был первым в Российской Федерации, "который заявил, что есть такая тема, её нужно обсуждать". Однако, по его словам, "законопроект, который не принимался 14 лет, он уже во многом устарел именно из-за того, что долго лежал на полке".

"Ещё раз хочу подчеркнуть, что нам необходимо продумать особенно в части защиты прав женщин вопросы трудовых отношений и оплаты труда. На первый план выходят именно эти вопросы. Что касается политических вопросов, если взять пример Государственной Думы, то они решены более эффективно, чем вопросы в отношении мужчин", - сказал Володин.

Спикер отметил, что "кроме трёх должностей вице-спикеров, руководителей комитетов, руководителя аппарата Государственной Думы, женщины занимают ещё должности первых заместителей, заместителей комитетов, как правило". "Если считать удельный вес, 18 % женщин в Госдуме, среди них количество занимающих руководящие должности намного больше", - добавил Володин.

Такая работа в дальнейшем будет проведена Екатериной Лаховой и Оксаной Пушкиной, сказал спикер Госдумы.

В конце 2008 года правительство в своем официальном отзыве прислало отрицательный отзыв на данную инициативу, ссылаясь на то, что ее основные положения уже содержатся в Трудовом кодексе.

Однако, поправки ко второму чтению проекта закона в Госдуму поступили, и было решено создать рабочую группу по подготовке инициативы. Среди авторов поправок есть и нынешний сенатор Елена Мизулина.

В частности, депутаты предлагали ввести определение сексуального домогательства по месту работы - харрасмента.

Поправки также вводили понятие гендерной квоты, соотношения числа мужчин и женщин в списках кандидатов на выборы от политических партий. Предполагалось, что на каждых следующих выборах в один и тот же орган власти доля представителей гендерного меньшинства в списках партий должна увеличиваться.

Кроме того, поправки предусматривали, что если партия набирала на выборах 3% и при этом в ее списке кандидатов доля мужчин превышала долю женщин на 10 п.п., этой партии уменьшали госфинансирование.

Согласно поправкам ко второму чтению предполагалось создание комиссии по вопросам гендерного равноправия при правительстве, которая должна была рассматривать сообщения о дискриминации со стороны общественных объединений и граждан.