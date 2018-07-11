Арест сопредседателя "Другой России" Аверина продлен до 12 августа

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области в среду вынес постановление о продлении ареста сопредседателя незарегистрированной партии "Другая Россия" Александра Аверина, подозреваемого в контрабанде оружия, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

"Арест продлен до 12 августа включительно", - сказал собеседник агентства.

Сопредседатель "Другой России" был задержан 7 апреля на пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области. При переходе через российско-украинскую границу у него обнаружили пистолет Макарова.

Аверину было предъявлено обвинение в незаконных хранении, перевозке или ношении оружия (ст.222 УК РФ) и контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей (ст.226.1 УК РФ), но позже суд при избрании меры пресечения переквалифицировал его действия на попытку контрабанды оружия и боеприпасов (ст.30, ст.226.1 УК РФ).