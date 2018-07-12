Журналист Шевченко исключен из президентского Совета по межнациональным отношениям

12 июля 13:45

Минтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политики

Граждане РФ должны иметь преимущество перед мигрантами при поиске работы, считают в ведомстве Подробнее

12 июля 13:10

В Кремле назвали сложным грядущий саммит США и РФ

Песков ответил на критику "Северных потоков" со стороны Трампа, назвав их чисто коммерческими проектами Подробнее

12 июля 11:23

РФ сократит время полета космонавтов на МКС с двух суток до 1,5 часов

В ночь на вторник впервые в истории за 3,5 часа до МКС добрался космический грузовик "Прогресс" Подробнее

12 июля 10:07

Пропавшего английского болельщика ранее разыскивали в Нижнем Новгороде