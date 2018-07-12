Журналист Шевченко исключен из президентского Совета по межнациональным отношениям

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин исключил из состава президентского Совета по межнациональным отношениям журналиста Максима Шевченко, одновременно включив туда министра науки и высшего образования Михаила Котюкова и вице-премьера Виталия Мутко.
Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, в состав Совета включена председатель совета общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" Светлана Смирнова.
Этим же документом из состава Совета исключен Александр Хлопонин.