РФ в октябре сдаст доклад FATF по эффективности "антиотмывочной" системы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия должна в октябре сдать FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) национальный доклад о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"В октябре мы должны сдать российский отчет секретариату ФАТФ для оценки. Два блока вопросов, которые будут представлены в отчете - это техническое соответствие всей нашей нормативной базы международным стандартам, и второй блок вопросов связан уже с эффективностью деятельности антиотмывочной системы, то есть насколько эти законы работают. Это очень серьезный вопрос", - сказал он.

По словам Чиханчина, до февраля 2019 года эксперты будут оценивать этот отчет, в феврале миссия FATF приедет в РФ. "Ориентировочно в марте они заканчивают эту миссию, в октябре следующего года мы уже отчитываемся на пленарном заседании", - сказал глава Росфинмониторинга.

По его словам, на данный момент подготовлена и подписана президентом Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Совместно с заинтересованными органами мы сделали национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма и передали уже в секретариат (FATF - прим. ИФ). Согласно этим национальным оценкам риска, выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. Все это ведомства посмотрели, все согласовали", - отметил Чиханчин.

Первую оценку соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам РФ прошла в сентябре 2002 года и по результатам была исключена из "черного" списка FATF, после второй оценки в апреле 2003 года РФ стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF. В октябре 2013 года был представлен шестой такой отчет, по результатам рассмотрения которого РФ была снята с мониторинга до проведения нового раунда взаимных оценок в 2018 году.