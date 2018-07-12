Скончался работавший над созданием мемориала на Мамаевом кургане скульптор

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Известный скульптор Виктор Фетисов, принимавший участие в возведении мемориала на Мамаевом кургане, скончался в Волгограде в четверг, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном комитете культуры.

"Виктор Фетисов умер после продолжительной болезни на 81-м году жизни", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дата и место похорон уточняются.

Фетисов - Народный художник РФ, почетный гражданин Волгограда, был участником строительства мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане", автором и исполнителем архитектурной композиции на легендарном Доме Павлова в Волгограде.