Автодорога Прохладный - Азау в Кабардино-Балкарии перекрыта селем

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Грязевой массой перекрыта дорога Прохладный - Азау в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС России по КБР в пятницу.

"В 05:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР, поступило сообщение, что в результате прохождения интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок федеральной автодороги А-158 Прохладный - Азау на 97 км в районе поляны Большие нарзаны", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что автодорога перекрыта силами ГИБДД Эльбрусского района.

"Убедительная просьба временно воздержаться от поездок в данном направлении", - добавляет пресс-служба.

Как сообщалось, федеральная автодорога А-158 Прохладный - Азау восстановлена 12 июля после прохождения паводка на реке Баксан 5 июля.