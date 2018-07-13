На Ставрополье завели дело на главу районного ГИБДД, велевшего отпустить пьяного водителя

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Начальник ОГИБДД ОМВД России по Новоалександровскому городскому округу подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, в марте 2016 года инспекторы ДПС ОМВД России по Новоалександровскому району остановили в Новоалександровске автомобиль, за рулем которого сидел пьяный местный житель.

"Водитель, пытаясь уклониться от административной ответственности, позвонил начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по Новоалександровскому району Алексею Кондрашову. В ходе телефонного разговора подозреваемый дал указание подчиненным сотрудникам отпустить нарушителя без составления протокола", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

"В настоящее время следователем истребованы служебные документы полицейского, допрошены свидетели, а также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", - отмечается в пресс-релизе.

Между тем пресс-служба Главного управления МВД России по краю сообщает, что данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности полицейского Главка. "Вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах внутренних дел будет решен после вынесения судебного решения. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - сообщается в пресс-релизе ведомства.