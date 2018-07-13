В России

Сочи, Казань и Екатеринбург вошли в топ-5 городов ЧМ по числу упоминаний

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сочи, Казань, Екатеринбург вошли в топ-5 городов, принимающих Чемпионат мира по футболу по числу упоминаний в СМИ. Такие данные приводит "СКАН-Интерфакс", проанализировав более 200 тысяч публикаций за период проведения чемпионата.

Москва (около 70 тысяч сообщений) и Санкт-Петербург (35 тысяч) традиционно упоминаются в СМИ чаще других городов России, поэтому не удивительно, что они заняли первое и второе места. Аналитики отмечают, что важнее отметить активность блогеров и журналистов, писавших о других городах, принимавших у себя болельщиков. Так, с упоминанием города Сочи было написано около 30 тысяч сообщений – третье место. Игра между сборными Хорватии и России в одной четвертой части финала на стадионе "Фишт" очень этому помогла. На матч были проданы все билеты.

На четвертом месте Казань (более 22 тысяч) благодаря приезду экс-президент Франции Николя Саркози на матч Австралия-Франция на стадионе "Казань-Арена". Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил Саркози в аэропорту и повез осматривать Казанский Кремль. На пятом месте Екатеринбург (более 21 тысячи). Фан-зона чемпионата мира по футболу в Центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге оказалась заполнена до отказа за полчаса до матча сборной России против команды Уругвая, вместив более 17 тысяч человек.

Шестое место занял Нижний Новгород (более 21 тысячи). Местные власти считают, что городу повезло с командами, которые принимали участие в турнирах чемпионата мира по футболу на стадионе "Нижний Новгород". Три из четырех сборных вышли в полуфинал: Франция, Хорватия и Англия. Самара (более 20 тысяч) на седьмом месте. Сербский ресторан в Самаре в связи с победой сборной Сербии над командой Коста-Рики, проходившем на стадионе "Самара-Арена", угостил всех пришедших болельщиков. После матча ресторан установил перед входом огромный гриль, на котором было поджарено 50 кг мяса, из которого сделали плескавицу. Процесс сопровождался песнями, танцами, скандированием кричалок и совместной фотосессией.

На восьмом месте Ростов-на-Дону (более 17 тысяч), Волгоград занял девятое место (более 16 тысяч), на десятом месте Калининград (около 15 тысяч). Замыкает рейтинг Саранск (одиннадцатое место, более 13 тысяч).

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Теги: СКАН-Интерфакс
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