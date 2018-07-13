На журналистку "Радио Свобода" составили административный протокол за нарушения в суде

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Приставы в Тверском суде Москвы составили протокол об административном правонарушении на корреспондента "Радио Свобода" Беату Бубенец после того, как неоднократно просили ее прекратить съемку в коридорах.

"Согласно правилам суда, съёмка в коридорах здания запрещена за исключением случаев, когда разрешена председателем. Приставы неоднократно разъясняли это представительнице СМИ и просили прекратить съёмку. Корреспондент проигнорировала все призывы приставов, в связи с чем в отношении неё был составлен административный протокол", - сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

При этом, отметила она, право журналиста на съёмку в судебном процессе, на который она была аккредитована, не было ограничено. На Бубенец был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 17.3 (Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила) КоАП РФ. Наказание по данному правонарушению предусматривает штраф от 500 до 1 тысячи рублей.