В России

Река прорвала дамбу и подтопила поселок в Забайкалье

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спасатели помогают жителям поселка Усть-Карск в Забайкальском крае, где 24 жилых дома подтопило из-за прорыва дамбы на одном из притоков реки Шилка, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

"Дамба расположена в 29 км от поселка, спасатели помогают жителям справиться с последствиями подтопления, в поселке определены несколько пунктов временного размещения", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, связь с поселком не очень хорошая.

В свою очередь, в экстренных службах района агентству сообщили, что в поселке подтопило 24 дома, высота воды была около метра, сейчас ее уровень падает, жители поселка отказались от эвакуации.

Всего в поселке 464 дома, проживает в нем 1834 человека.

Ранее ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщало, что, по данным МЧС, на реке Шилка у села Усть-Kарск ожидается резкий подъем уровня воды из-за прорыва дамбы выше села.

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Теги: Забайкальский край
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