Уголовное дело возбудили в Барнауле в связи с отравлением роллами "Японский бох"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Отравление 15 жителей Барнаула блюдами японской кухни расследуют в рамках уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Алтайскому краю в пятницу.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"С 4 по 7 июля после употребления блюд предприятия "Японский бох" в медучреждения поступили 15 человек с острой кишечной инфекцией. Предварительно установлено, что на предприятии были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по изготовлению суши-роллов и пиццы", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что предприятие приостановило свою работу, следователи осмотрели цех по производству продуктов питания, допросили персонал и руководителя службы доставки.

Как сообщалось, в Барнауле 4-6 июля зарегистрировано 15 случаев инфекционного гастроэнтерита, связанных с употреблением роллов. Девять заболевших госпитализированы в инфекционные отделения, остальные лечатся амбулаторно.

Все заболевшие употребляли роллы, приобретенные 1 июля в службе доставки еды "Японский бох".