Апелляция ужесточила наказание экс-министру челябинского правительства Бехтереву

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд в пятницу ужесточил наказание бывшему министру социальных отношений региона Олегу Бехтереву за взяточничество и растрату, отменив условное наказание и назначив ему семь лет колонии.

Облпрокуратура сообщает, что суд признал экс-министра виновным по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере), части 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере) УК РФ и приговорил его к семи годам колонии строгого режима со штрафом 10 млн рублей.

Ранее Тракторозаводский районный суд Челябинска при вынесении приговора исключил из квалификации обвинения ст. 290 УК РФ и назначил Бехтереву наказание в виде шести лет лишения свободы условно, а также штрафа в размере 900 тыс. рублей.

Прокуратура не согласилась с изменением квалификации обвинения и обжаловала приговор за мягкостью.

Второй подсудимой по делу - предпринимательнице Ирине Кем, передавшей взятку министру, апелляционная инстанция оставила приговор в виде пяти лет лишения свободы, но увеличила сумму штрафа с 800 тыс. рублей до 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года Бехтерев при пособничестве предпринимательницы Кем допустил растрату бюджетных средств в сумме более 38 млн рублей при заключении государственных контрактов по завышенной стоимости.

Бехтерев был назначен на должность первого замминистра соцотношений в июле 2013 года, а с ноября того же года исполнял обязанности министра. Его утвердили в этой должности 13 января 2014 года, за два дня до ухода с поста губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

С приходом нового главы региона, Бориса Дубровского, новоиспеченный министр был отправлен в отставку.