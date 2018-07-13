Две трети россиян заявили об одобрении деятельности Путина

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Деятельность президента РФ Владимира Путина по-прежнему одобряют почти две трети россиян, правительства РФ - немногим более трети, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Как определили социологи, с начала месяца наблюдается положительная коррекция оценок деятельности главы государства. По среднему значению за период с 2 по 8 июля деятельность президента одобряют 63,4% респондентов, с 25 июня по 1 июля этот показатель составлял 62,5%. Деятельность председателя правительства Дмитрий Медведева одобряют 31,2% респондентов (неделей раньше - 29,5%), работу кабинета министров - 38% опрошенных (неделей раньше - 36,3%).

Рейтинги доверия политиков за неделю изменений не претерпели: на первом месте Владимир Путин - 37,6%, второе место занимает министр обороны Сергей Шойгу - 14,3%, третье - министр иностранных дел Сергей Лавров - 12,3%", сообщил ВЦИОМ.

Электоральные рейтинги парламентских партий в период со 2 по 8 июля изменялись на десятые доли процента как с положительной, так и с отрицательной динамикой. Так, по данным ВЦИОМ, рейтинг "Единой России", составил 38,8%, увеличившись на 0,7%, по сравнению с предыдущими показателями, "Справедливой России" - 5,9% (на предыдущей неделе - 5,7%), КПРФ - 13.6% (на предыдущей неделе 14,5%) и ЛДПР - 10,3% (на предыдущей неделе 10,5%). Инициативный опрос проводился в почти 80 регионах РФ среди 1600 респондентов старше 18 лет.