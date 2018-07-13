Собянин уволил чиновника, курировавшего унитарные и казенные предприятия

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин освободил Андрея Березина от должности заместителя руководителя департамента городского имущества. Соответствующее распоряжение Собянина опубликовано на сайте столичной мэрии в пятницу.

В документе говорится, что Березин уволен с государственной гражданской службы Москвы по собственной инициативе.

В департаменте городского имущества Москвы Березин курировал деятельность хозяйственных обществ с долей города в уставном капитале, государственных унитарных и казенных предприятий. На свою должность он был назначен 15 июня 2016 года.