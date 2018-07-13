Минздрав РФ прокомментировал сообщения о росте ВИЧ-инфекции в регионах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ заявляет, что в течение двух последних лет число впервые выявленных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией в РФ остается на уровне 86 тысяч человек, и призывает ориентироваться на официальные данные федерального статистического наблюдения.

"Подчеркнем, что в течение двух последних лет сохраняется число впервые выявленных случаев на уровне 86 тыс. по России", - говорится в сообщении Минздрава РФ, поступившем на запрос "Интерфакса".

Ведомство напоминает, что единственным официальным источником корректных данных по ВИЧ-инфекции являются сведения Федерального статистического наблюдения.

"Кроме того, представляемые отдельными специалистами исследования носят оценочный характер и научность их методики ставится под сомнение многими специалистами", - добавили в Минздраве.

Некорректно, по мнению Минздрава, "представлять в процентном отношении малые числа, поскольку даже при выявлении одного или двух пациентов, которым впервые в жизни установлен диагноз, рост будет казаться значительным в регионах с малым количеством людей, живущих с ВИЧ".

"Отметим, что Международные отчеты учитывают число случаев установленных диагнозов ВИЧ-инфекции (ЮНЭЙДС и ВОЗ), а не число положительных иммунных блотов",- говорится в сообщении.

Реакция на публикацию

Ранее в пятницу издание РБК со ссылкой на Статистический сборник Минздрава за 2017 год, размещенный на сайте министерства, сообщило, что заболеваемость ВИЧ в Москве выросла на 20% (с 2,4 тысяч новых случаев в 2016 году до 2,9 тысяч заболевших в 2017-м). Между тем, общее количество ВИЧ-положительных москвичей в данных не указано, пишет РБК.

Кроме того, добавляет РБК, в двух регионах рост случаев заболевания составил более 100%: 151,7 и 133,3% в Чукотском автономном округе и Республике Тыва соответственно. Так, на Чукотке число новых инфицированных возросло с 29 до 73 человек (население региона составляет менее 50 тыс. человек), а в Туве - с девяти до 21 (население - около 310 тыс. человек). В Тамбовской области, республиках Марий Эл, Карелии и Ивановской области прирост составил от 50 до 66%. Серьезный рост заболеваемости зафиксировал Минздрав в Ростовской (с 1,6 тыс. до 2,1 тыс. человек), Иркутской (с 3,5 тыс. до 4,2 тыс.) и Новосибирской областях (с 3,5 тыс. до 4 тыс. человек), пишет издание.

В то же время, в статистических данных, размещенных на сайте, в соседней колонке таблицы данных указано, что в пересчете на 100 тысяч населения в Москве доля впервые выявленных случаев ВИЧ увеличилась с 19,5 до 23,4 человек на 100 тысяч населения.