Экс-глава МЧС стал начальником предвыборного штаба врио губернатора Приморья

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава МЧС Владимир Пучков будет руководить предвыборным штабом врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, сообщается в субботу в пресс-релизе штаба.

Ранее региональное отделение "Единой России" выдвинуло Тарасенко кандидатом на досрочные выборы губернатора Приморского края, которые пройдут 9 сентября. После выдвижения Тарасенко сообщил журналистам, что предлагает на пост сенатора от Приморья кандидатуру Пучкова.

"Для меня большая честь и ответственность сейчас возглавлять избирательный штаб. И в перспективе работать на благо жителей Приморья", - сказал Пучков на заседании штаба.

Владимир Пучков был главой МЧС РФ с 21 мая 2012 до 18 мая 2018 года. 18 мая президент России Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства. Главой МЧС России был назначен Евгений Зиничев.