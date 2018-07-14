В Крыму произошло аварийное отключение электроснабжения

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Евпатории и Сакском районе Крыма после аварийного отключения, вызванного защитной автоматикой, сообщил в субботу ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

По данным ведомства, три ЛЭП напряжением 110 кВ каждая отключились в 10.47. Без энергоснабжения остались бытовые потребители суммарной мощностью 33 МВт.

В 10.53 аварийное отключение было частично устранено. На данный момент без энергоснабжения остаются потребители мощностью 12 МВт.