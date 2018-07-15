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За пять лет в Подмосковье стало на тысячу лосей больше

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Численность лосей в Московской области за пять лет возросла на тысячу особей - с 9,31 тыс. в 2013 году, до 10,3 тыс. в 2018 году, сообщила пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

"По имеющимся данным, стабильной в последние годы остается численность косули (более 3000 особей), пятнистого и благородного оленей", - говорится в сообщении.

На территории Московской области обитает около 70 видов охотничьих животных. Среди основных охотничьих ресурсов - лось, олени, косуля, кабан, зайцы (беляк и русак), лисица, енотовидная собака, волк, лесная куница, черный хорь, бобр, барсук, норка, горностай, ондатра. Из птиц - глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, перепел, коростель, кряква, чирки (свистунок и трескунок), широконоска, шилохвость, свиязь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, а из болотных птиц - бекас, гаршнеп, камышница, лысуха.

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Теги: Московская область
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