В России

В Подмосковье арестовали рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Рузском районе Подмосковья арестован мужчина, сознавшийся в изнасиловании пятилетней девочки, сообщили в ГУ СК по Московской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по г. Рузе ГСУ СК России по Московской области судом арестован 30-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании малолетней", - говорится в сообщении.

12 июля вечером пятилетняя девочка играла во дворе многоэтажного жилого дома, в котором проживала вместе с родителями, после чего пропала. Через несколько часов удалось установить ее местонахождение и задержать мужчину, который обманным путём заманил ребенка к себе в квартиру, где изнасиловал.

"В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и сознался в содеянном. Кроме того установлено, что ранее он неоднократно судим за кражи и освободился из мест лишения свободы недавно", - добавили в ведомстве.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Московская область
В России
РПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиковРПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиков
Митрополит Иларион заявил, что нужно переименовать Свердловскую область и поставить в Москве памятник Николаю IIПодробнее
 Врачи не обнаружили признаков насильственной смерти предпринимателя ОфицероваВрачи не обнаружили признаков насильственной смерти предпринимателя Офицерова
По данным источника "Интерфакса", фигурант "дела Кировлеса" скончался в результате эпилептического удараПодробнее
 В соцсетях сообщили о смерти осужденного по "делу Кировлеса" Петра ОфицероваВ соцсетях сообщили о смерти осужденного по "делу Кировлеса" Петра Офицерова
По некоторым данным, несколькими днями ранее бизнесмен попал в больницу с травмами головыПодробнее
 Со здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арестСо здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арест
Торговый центр передали властям, по предварительным данным, на следующей неделе начнется его демонтажПодробнее
СКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачейСКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачей
Они будут касаться некачественной медпомощи и сокрытия нарушений в этой сфере, а также незаконной медицинской деятельностиПодробнее
 Мать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМать Сенцова попросила президента России помиловать сына
Сам Сенцов ранее отказался писать прошение о помилованииПодробнее
 Главный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой постГлавный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой пост
Его обязанности будет исполнять гендиректор издательского дома ЖелонкинПодробнее
 Superjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шассиSuperjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шасси
Никто из находившихся на борту не пострадалПодробнее
 Минтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политикиМинтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политики
Граждане РФ должны иметь преимущество перед мигрантами при поиске работы, считают в ведомствеПодробнее
 В Кремле назвали сложным грядущий саммит США и РФВ Кремле назвали сложным грядущий саммит США и РФ
Песков ответил на критику "Северных потоков" со стороны Трампа, назвав их чисто коммерческими проектамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Визит Трампа в Великобританию7 фото
13 июля
Визит Трампа в Великобританию
Фотохроника 13 июля6 фото
13 июля
Фотохроника 13 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по BrexitСпортПрезидент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМВ миреСША и КНДР начали переговоры по репатриации останков американских военныхСпортПутин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиковКультураВ Великобритании нашли считавшийся утерянным сценарий КубрикаВ РоссииВрачи не обнаружили признаков насильственной смерти Офицерова

В Хельсинки начались акции сторонников и противников саммита Россия - США

Трамп не исключил запрос у РФ о выдаче США обвиняемых в кибератаках россиян

Бышовец назвал сборную Франции фаворитом финала ЧМ-2018

В Подмосковье арестовали рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Путин передал эмиру Катара "мяч полномочий" на проведение следующего ЧМ по футболу

На главной аллее ВДНХ после реставрации открылись 14 фонтанов

Трамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по Brexit

Трамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по BrexitКак отметила британский премьер, она сочла подобный совет от президента США "чересчур жестким" Подробнее

Египетские археологи нашли мумификационную мастерскую рядом с пирамидами в Гизе

Президент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМ

Президент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМКолинда Грабар-Китарович поблагодарила хозяев турнира за сердечный прием Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FINФранция Франция– : –Хорватия Хорватия