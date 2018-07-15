В Подмосковье арестовали рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Рузском районе Подмосковья арестован мужчина, сознавшийся в изнасиловании пятилетней девочки, сообщили в ГУ СК по Московской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по г. Рузе ГСУ СК России по Московской области судом арестован 30-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании малолетней", - говорится в сообщении.

12 июля вечером пятилетняя девочка играла во дворе многоэтажного жилого дома, в котором проживала вместе с родителями, после чего пропала. Через несколько часов удалось установить ее местонахождение и задержать мужчину, который обманным путём заманил ребенка к себе в квартиру, где изнасиловал.

"В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и сознался в содеянном. Кроме того установлено, что ранее он неоднократно судим за кражи и освободился из мест лишения свободы недавно", - добавили в ведомстве.