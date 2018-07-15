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Четыре подростка отравились курительными смесями в Новосибирске

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Четыре подростка, самому младшему из которых 10 лет, отравились курительными смесями в Новосибирске, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По предварительной информации, днём в воскресенье в Кировском районе Новосибирска были госпитализированы четверо подростков от 10 до 16 лет с признаками отравления курительными смесями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один из подростков находится в тяжёлом состоянии, остальные трое - в состоянии средней тяжести.

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Теги: Новосибирск
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